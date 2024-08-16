شكرا لقرائتكم خبر عن "السيارات" ترتفع مبيعات التجزئة في أمريكا بأكثر من التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل مبيعات السيارات، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي بأكثر من من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة أن المبيعات زادت خلال يوليو بنسبة 1% بعد تراجعها بنسبة 2ر0% خلال يونيو الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0%، بعد استقرارها خلال الشهر السابق وفقًا للبيانات الأولية.

نمو إنفاق المستهلكين

وقالت كاثي بوستيانتش كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة نيشن وايد، إن تقرير مبيعات التجزئة خلال يوليو أظهرت استمرار نمو إنفاق المستهلكين رغم استمرار قلقهم بشأن أوضاعهم المالية والبحث عن أقل الأسعار.

وأضافت أن "مرونة بيانات الإنفاق الاستهلاكي تشير إلى تزايد الحذر بالنسبة لتوقع قيام مجلس الاحتياط الاتحادي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر المقبل".



جاءت الزيادة الكبيرة في مبيعات التجزئة مدفوعة بمبيعات معارض السيارات وقطع غيارها التي زادت بنسبة 6ر3% خلال يوليو، بعد تراجعها بنسبة 4ر3% خلال يونيو.

مبيعات التجزئة الأساسية

ومع استبعاد مبيعات السيارات وقطع غيارها، تزيد مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0%، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1ر0%.

وتعكس الزيادة الأكثر من المتوقع للمبيعات دون حساب السيارات، المبيعات القوية للإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومتاجر البقالة ومواد البناء.

في الوقت نفسه، ذكر تقرير وزارة التجارة أن مبيعات متاجر السلع المتنوعة تراجعت بنسبة 5ر2% خلال يوليو بعد ارتفاعها بنسبة 7ر1% خلال يونيو.

وبلغت مبيعات التجزئة الأساسية التي تستبعد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق.