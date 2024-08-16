شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون ابدأ و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تسعي شركة "ابدأ " الوطنية لتنمية المشروعات الي كلً ماهو جديد ، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعة المصرية

قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر واليكم 7 معلومات عن هذا التعاون وهي كالآتي :

أولا : الهدف من هذا التعاون تمكين وتشجيع أصحاب المشروعات الصناعية.

ثانيا : تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويل الميسر للمصنعين

ثالثا : تطوير سلاسل الإمداد، دعم التسويق والتصدير للمنتجات المصرية

رابعا : العمل علي تدريب القوى العاملة بكل ماهو جديد في عالم الصناعة

خامسا : تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر

سادسا : دعم ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدراتهم التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الفرص التصديرية،"

سابعا : المساهمة في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية .