شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. ثقة شركات التشييد تتراجع إلى أقل مستوياتها منذ 8 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الخميس، تراجعًا غير متوقع لثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الحالي، ليصل إلى أقل مستوياته منذ 8 شهور.

وذكر تقرير الاتحاد الوطني لبناة المساكن أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن / ويلز فارجو"، لسوق الإسكان تراجع خلال الشهر الحالي إلى 39 نقطة مقابل 41 خلال الشهر الماضي.

في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 43 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 42 نقطة خلال الشهر الماضي وفقًا للبيانات الأولية.

ومع التراجع غير المتوقع انخفض المؤشر إلى أقل مستوى له منذ ديسمبر الماضي، عندما سجل 37 نقطة.

الهاجس الأكبر للمشترين

وقال كارل هاريس رئيس الاتحاد الوطني لبناة المساكن، إن "صعوبة الحصول على مسكن بتكلفة محتملة ما زالت تمثل الهاجس الأكبر للمشترين المحتملين في ظل القراءة الحالية للمؤشر، إذ أظهر مؤشرا المبيعات الحالية وحركة المشترين تراجعًا".



وأضاف أن السبيل الوحيد لخفض تكلفة المساكن هي تطبيق سياسيات تسمح لشركات التشييد ببناء مساكن أسهل في التشييد وأقل تكلفة.

وتراجع المؤشر الفرعي لرصد المبيعات الحالية بمقدار نقطتين إلى 44 نقطة خلال أغسطس الحالي، كما تراجع مؤشر قياس حركة المشترين المحتملين بمقدار نفطتين إلى 25 نقطة.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توقعات المبيعات إلى 49 نقطة مقابل 48 نقطة خلال يوليو الماضي.