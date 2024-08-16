شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ منظومة لمياه الشرب والصرف الصحي بامتداد مدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، في زيارة لمدينة الشروق موقف مشروعات المرافق بمناطق الامتداد بالمدينة، وسير العمل بمنظومة مياه الشرب الصرف الصحي، وذلك بحضور المهندس هيثم أحمد، معاون نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز.



وخلال الزيارة، أطًّلع المهندس أشرف فتحي، على عرض تقديمي عن الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة بالمناطق المضافة للمدينة، وكذا موقف المشروعات الجارى طرحها والمطلوبة بتلك المناطق.



كما اطَّلع نائب رئيس الهيئة، على سير عمل منظومة إمداد المياه النقية للمدينة، وسير العمل بروافع الصرف الصحي بهدف الاطمئنان على حصة المياه الواردة، والتأكد من جاهزية منظومة الصرف والتعامل مع حالات الطوارىء والأمطار الموسمية.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، أن تنمية مناطق الامتداد، والتى تشمل كلاً من (الرابية – السلام – جنيفة – طيبة) تأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، ويجري تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.

وقال: فيما يخص منظومتي المياه والصرف الصحي فإن الجهاز مستمر في رفع حالة الاستعداد وتأمين العمل بهم سواء بسرعة التعامل مع حالات الطوارىء بشبكة المياه وعدم تأثر الخدمة، وكذا المتابعة للبرنامج الدوري لتطهير مطابق صرف الأمطار بهدف التعامل الأمثل مع النوَّات المتكررة والمتوقعة خلال موسم الشتاء المقبل.

وفي ختام الزيارة، وجه أشرف فتحي، بدفع معدلات العمل بالمشروعات التى أسندت بالمناطق المضافة، لتنفيذ خطة العمل بجميع القطاعات تحقيقاً لخطة التنمية المطلوبة بمدينة الشروق .