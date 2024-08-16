شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية، لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي هو الثاني على التوالي بعد بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية قلصت من مخاوف المستثمرين بشأن ركود محتمل في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتًا، ما نسبته 0.2%، لتصل إلى 80.88 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3%، ما يعادل 23 سنتًا، مسجلةً 77.93 دولارًا للبرميل.

ويتجه برنت لتسجيل زيادة بنسبة 1.6% على أساس أسبوعي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 1.5%.

