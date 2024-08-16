الاقتصاد

تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية، لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي هو الثاني على التوالي بعد بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية قلصت من مخاوف المستثمرين بشأن ركود محتمل في أكبر دولة مستهلكة للنفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتًا، ما نسبته 0.2%، لتصل إلى 80.88 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3%، ما يعادل 23 سنتًا، مسجلةً 77.93 دولارًا للبرميل.
ويتجه برنت لتسجيل زيادة بنسبة 1.6% على أساس أسبوعي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 1.5%.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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