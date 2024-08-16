شكرا لقرائتكم خبر عن مع آمال بخفض الفائدة الأمريكية.. الذهب يتحه لتحقيق مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فيما يترقب المتداولون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل للحصول على إشارات حول حجم الخفض.

واستقر الذهب تقريبًا في المعاملات الفورية عند 2455.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، لكنه ارتفع بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2493.00 دولاراً.

