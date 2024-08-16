“المركزي الصيني” يضخ 137.8 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 137.8 مليار يوان (حوالي 19.28 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.7 في المئة.

وذكر البنك المركزي الصيني – وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) – أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتُعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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