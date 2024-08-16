المركزي الروسي يرفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفّض سعر صرف الدولار لأمريكي بواقع 1.21 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 88.796 روبلاً.

كما خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.95 روبل ليبلغ 98.3232 روبلاً. بينما تم تخفيض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 14 كوبيكاً، ليصل إلى 11.9319 روبلاً.

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