مؤشر الأسهم اليابانية يقفز مع انحسار مخاوف الركود في أمريكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع المؤشر نيكي الياباني ثلاثة بالمئة تقريبا اليوم، وسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من أربع سنوات بعدما هدأت بيانات قوية عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لليابان.

وصعد المؤشر نيكي 3.6 بالمئة إلى 38062.67 نقطة عند الإغلاق ليحقق ثاني أكبر مكسب يومي له هذا العام، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو ثلاثة بالمئة إلى 2678.60 نقطة.

وسجل المؤشر أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل 2020، إذ ارتفع بأكثر من ثمانية بالمئة مدعوما بتهدئة المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي وتوقف الارتفاع السريع للين وانتعاش النمو الاقتصادي في اليابان.

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