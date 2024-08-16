ستوكس 600 الأوروبي يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، في ظل زيادة الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية وترقب الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، مسجلاَ أعلى مستوياته في أسبوعين. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر القياسي أفضل أداء أسبوعي منذ السادس من مايو أيار.

وصعدت جميع البورصات الأوروبية تقريبًا، لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني تراجع 0.2 بالمئة بعد ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 0.5 بالمئة في يوليو تموز، بما يتماشى مع التوقعات.

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