شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الصناعة تتصدر أولويات الدولة و5 تريليونات جنيه ناتج مستهدف والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الدولة المصرية تستهدف رفع حجم الناتج الصناعى ليبلغ نحو 5 تريليونات جنيه خلال سنوات قليلة من 1.5 تريليون جنيه فى الوقت الحالى، موضحاً أن الحكومة لديها خطة للتنمية الصناعية عبر إنشاء المصانع الجديدة ورفع الإنتاج من المصانع القائمة ودعم وتشغيل المشروعات المتعثرة، وتدريب العمالة وتقديم الحوافز والمرافق.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطة المتكاملة لدعم القطاع الصناعى وتمكين القطاع الخاص تدعم زيادة النمو والإنتاج والتصدير لهدف 145 مليار دولار، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يعمل به نحو 3.5 مليون عامل وتستهدف الدولة زيادة عدد العاملين به إلى 7 ملايين عامل خلال سنوات قليلة.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الحوافز المقدمة للمستثمرين وتقديم الحلول والتسهيلات واتخاذ الإجراءات الفورية لدعم القطاع الصناعى والاهتمام بتطوير قطاعات مثل صناعة الأدوية والصناعات النسيجية والسياحية وغيرها، يرفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ويقلل الفاتورة الاستيرادية ويرفع الصادرات وموارد النقد الأجنبى.