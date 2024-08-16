الاقتصاد

مؤشرات أسواق أوروبا تفتتح على ارتفاع بعد مكاسب الأسهم العالمية

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة - نهاية تداولات الأسبوع - على ارتفاع بعد سلسلة من المكاسب حققتها الأسهم العالمية على مدار الأسبوع.


وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس يوروب 600" للأسهم الأوروبية ارتفاعا بنسبة 0.21% بمقدار 1 نقطة؛ ليصل إلى 510 نقاط، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.29% بمقدار 53 نقطة؛ ليصل إلى 18236 نقطة، وفقا لموقع "ماركت ووتش" المتخصص في بيانات سوق الأوراق المالية.

كذلك ارتفع مؤشر "كاك 40" للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.12% بمقدار 8 نقاط؛ ليصل إلى 7432 نقطة، كما صعد مؤشر (FTSE MIB) ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 1.88% بمقدار 607 نقاط؛ ليصل إلى 32935 نقطة.

فيما انخفض مؤشر (فوتسي 100) ببورصة لندن البريطانية بنسبة 0.24% بمقدار 19 نقطة؛ ليصل إلى 8327 نقطة.

وعلى صعيد البيانات، أظهرت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة اليوم انتعاشًا من انخفاض بنسبة 0.9% في شهر يونيو الماضي إلى نمو بنسبة 0.5% خلال شهر يوليو الماضي، كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 1.1% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن أظهر التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعًا إلى 2.2% في يوليو الماضي، وهي زيادة أقل من المتوقع، بينما سجل الاقتصاد توسعًا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام الجاري.

وأدت البيانات السابقة إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.24% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.288 دولار صباح اليوم، وهو أعلى معدل له منذ أسبوعين، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف مقابل اليورو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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