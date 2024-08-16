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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون ابدأ وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أماني سميرالجمعة، 16 أغسطس 2024 09:00 ص
تسعي شركة "ابدأ " الوطنية لتنمية المشروعات الي كلً ماهو جديد ، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعة المصرية
قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وإليكم 7 معلومات عن هذا التعاون وهي كالآتى:
أولا: الهدف من هذا التعاون تمكين وتشجيع أصحاب المشروعات الصناعية.
ثانيا: تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويل الميسر للمصنعين
ثالثا: تطوير سلاسل الإمداد، دعم التسويق والتصدير للمنتجات المصرية
رابعا: العمل علي تدريب القوى العاملة بكل ماهو جديد في عالم الصناعة
خامسا: تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر
سادسا: دعم ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدراتهم التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الفرص التصديرية،"
سابعا: المساهمة في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية .
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