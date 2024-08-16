شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون ابدأ وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تسعي شركة "ابدأ " الوطنية لتنمية المشروعات الي كلً ماهو جديد ، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعة المصرية

قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وإليكم 7 معلومات عن هذا التعاون وهي كالآتى:

أولا: الهدف من هذا التعاون تمكين وتشجيع أصحاب المشروعات الصناعية.

ثانيا: تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويل الميسر للمصنعين

ثالثا: تطوير سلاسل الإمداد، دعم التسويق والتصدير للمنتجات المصرية

رابعا: العمل علي تدريب القوى العاملة بكل ماهو جديد في عالم الصناعة

خامسا: تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر

سادسا: دعم ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدراتهم التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الفرص التصديرية،"

سابعا: المساهمة في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية .