زيادة في سعر الذهب بنهاية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

عادت أسعار الذهب في مصر للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، حيث زاد الجرام بنحو 10 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3460 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

كما ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2467 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.43%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.