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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر لحم «الضأن والجمل».. وارتفاع «المبرد والبقري» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، فيما سجل لحم الضأن الطازج ولحم الجمل انخفاضا.
ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، انخفض سعر لحم الضأن بنسبة 0.8% على أساس شهري، مسجلا 68.09 ريال.
وبلغ سعر لحم البقر الطازج في شهر يوليو الماضي، 52.17 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، و5.4% على أساس سنوي.
وسجل سعر لحم الضأن المبرد المستورد ارتفاعا بنسبة 0.9% على أساس شهري، ليصل إلى 53.24 ريال للكيلو، فيما انخفض بنسبة 3% على أساس سنوي.
وبلغت تكلفة طبخ الذبيحة في شهر يوليو الماضي، 296.33 ريال، مرتفعة بنسبة 0.4%، و0.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي.
ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، انخفض سعر لحم الضأن بنسبة 0.8% على أساس شهري، مسجلا 68.09 ريال.
سعر اللحوم في السعوديةانخفض سعر لحم الجمل الطازج في شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، بنسبة 0.3%، مسجلا 55.46 ريال للكيلو جرام.
وبلغ سعر لحم البقر الطازج في شهر يوليو الماضي، 52.17 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، و5.4% على أساس سنوي.
وسجل سعر لحم الضأن المبرد المستورد ارتفاعا بنسبة 0.9% على أساس شهري، ليصل إلى 53.24 ريال للكيلو، فيما انخفض بنسبة 3% على أساس سنوي.
وبلغت تكلفة طبخ الذبيحة في شهر يوليو الماضي، 296.33 ريال، مرتفعة بنسبة 0.4%، و0.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي.