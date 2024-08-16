شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة اليورو تسجل فائضًا في تجارة السلع قدره 22.3 مليار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت التقديرات الأولى لميزان منطقة اليورو فائضًا قدره 22.3 مليار يورو في تجارة السلع مع بقية العالم في يونيو 2024، مقارنة بـ 18.0 مليار يورو في يونيو 2023.

ووفق مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بلغت صادرات منطقة اليورو من السلع إلى بقية العالم في يونيو 2024 236.7 مليار يورو، بانخفاض قدره 6.3% مقارنة بيونيو 2023 (252.5 مليار يورو).

كما بلغت الواردات من بقية العالم 214.3 مليار يورو، بانخفاض قدره 8.6% مقارنة بيونيو 2023 (234.5 مليار يورو).