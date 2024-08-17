شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاع مواد البناء بنسبة 18% خلال أسبوع بعد تنفيذ صفقة بيع سيناء للأسمنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 17 أغسطس 2024 01:00 ص
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 18.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.5%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.3%، وصعدت قطاعات العقارات، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، 3.2%، 3.1%، على التوالي، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.9%.
جاء هذا الصعود القوي لقطاع مواد البناء، بعد بيع كامل حصة شركة أسمنت سيناء في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند لصالح شركة البورج بورتلاند هولدنج أيه/أس بمبلغ وقده 30 مليون يورو بما يعادل 1816 جنيه للسهم الواحد.
وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، ونما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.9%، وهبط قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، ونزل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 29629.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 6653.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 9600.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 36164.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 7402.46 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 68.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.043 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.328 تريليون جنيه إلى 1.381 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 333.2 مليار جنيه إلى 343.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3%.
كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.661 تريليون جنيه إلى 1.724 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.8%، فيما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.1%.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز