شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاع مواد البناء بنسبة 18% خلال أسبوع بعد تنفيذ صفقة بيع سيناء للأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 18.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.5%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.3%، وصعدت قطاعات العقارات، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، 3.2%، 3.1%، على التوالي، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.9%.

جاء هذا الصعود القوي لقطاع مواد البناء، بعد بيع كامل حصة شركة أسمنت سيناء في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند لصالح شركة البورج بورتلاند هولدنج أيه/أس بمبلغ وقده 30 مليون يورو بما يعادل 1816 جنيه للسهم الواحد.

وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، ونما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.9%، وهبط قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، ونزل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 29629.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 6653.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 9600.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 36164.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 7402.46 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 68.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.043 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.328 تريليون جنيه إلى 1.381 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 333.2 مليار جنيه إلى 343.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.661 تريليون جنيه إلى 1.724 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.8%، فيما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.1%.

