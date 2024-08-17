شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. تباين أداء البورصة في تونس والمغرب والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المغربية

بورصة تونس

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.16 %، عند 13.895,42 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.15 %، ليستقر عند 1.126,90 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.17 % بمجموع 1.010,56 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.12 % بمجموع 13.041,49 نفطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 95 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 721 مليار درهم مغربي.أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة بلغت ‏‏0.22 %، ليصل عند 9817.14 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.579 مليون دينار تونسي أي بنحو 824 ألف دولار ‏أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار ‏أسهم 19 شركة على ثبات.‏