شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ والبيض فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر، اليوم السبت 17 أغسطس 2024، بعد تراجع بمستهل تعاملات أمس، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر النهائى للمستهلكين 75 إلى 85 جنيها للكيلو تقريبًا.



وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تذبذبًا واضحًا بعد هبوط ملحوظ منتصف الشهر الماضي ثم اتجه السعر للصعود مرة أخرى إلى مستوى 75 جنيهًا للجرام قبل أن ينخفض إلى 70 جنيها، ليستقر عند هذا المستوى.

وأشار "السيد"، إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارًا عند 158 جنيها للبيض الأبيض، و 160جنيها للبيض البلدي، ونفس السعر للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار .



