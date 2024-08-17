شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم السبت 17 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار اللحوم البلدي في الأسواق، اليوم السبت 16 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظًا بالتزامن مع استمرار توافر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المصرى.

وأعلنت الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدى اليوم فى الأسواق للشهر الثالث على التوالى بعد هبوط ملحوظ فى شهر مايو الماضي ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار.

وكشف شعبة القصابين، عن استقرار سعر اللحوم البلدي بين 320 و 420 جنيها للكيلو، حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

أسعار اللحوم التي تباع في المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلى 300 جنيها في منافذ أمان، ويصل إلى 320 جنيهًا، وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيهًا، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، عن سعر اللحم الضأن سجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.