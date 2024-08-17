شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية خلال ثانى أسبوع فى أغسطس.. 12 شركة ترتفع بنسبة تفوق 10% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 12 شركة بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال جلسات ثاني أسبوع في شهر أغسطس الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:



1- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 10.34% ليصل إلى مستوى 1.280 جنيه.

2- المصرية للدواجن بنسبة 11.14% ليصل إلى مستوى 3.990 جنيه.

3- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 12.32% ليصل إلى مستوى 47.850 جنيه.

4- بالم هيلز للتعمير بنسبة 13.08% ليصل إلى مستوى 4.670 جنيه.

5- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بنسبة 13.38% ليصل إلى مستوى 29.060 جنيه.

6- مصر للأسمنت-قنا بنسبة 13.40% ليصل إلى مستوى 22 جنيهًا.

7- مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 13.50% ليصل إلى مستوى 0.908 جنيه.

8- جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 14.01% ليصل إلى مستوى 2.360 جنيه.

9- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بنسبة 15.53% ليصل إلى مستوى 46.500 جنيه.

10- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بنسبة 15.56% ليصل إلى مستوى 2.080 جنيه.

11- جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 18.84% ليصل إلى مستوى 25.480 جنيه.

12- أسمنت سيناء بنسبة 72.58% ليصل إلى مستوى 18.190 جنيه.