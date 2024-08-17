شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بنحو 2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط بنحو 2% عند التسوية اليوم، ولم يطرأ عليها تغير يُذكر خلال الأسبوع إذ هبط خام برنت إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، وذلك وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين، أكبر مستوردي النفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار إلى 79.68 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار إلى 76.65 دولار للبرميل.

وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي عند 79.66 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 76.84 دولار للبرميل.

