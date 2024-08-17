شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يستهل زيارته لشركة الدلتا للصلب بلقاء محافظة القليوبية والنواب والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجولات الميدانية المستمرة في مختلف مواقع العمل والإنتاج بالشركات التابعة، بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية لشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، حيث كان في استقباله المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.

وفي مستهل الزيارة، بحسب بيان الوزارة عقد المهندس محمد شيمي لقاء مع المحافظ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية وقيادات شركة الدلتا للصلب، وتمت مناقشة عدد الموضوعات وتبادل الأفكار والمقترحات بشأن الشركات التابعة للوزارة الواقعة في نطاق محافظة القليوبية.