شكرا لقرائتكم خبر عن شهير العيسوي: تعاونا مع ابدأ لتوطين صناعة المعدات الثقيلة والمولدات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شهير العيسوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيكو للآلات الثقيلة ، في تصريحات سابقة إنّ الشركة تعمل في مجالات توكيلات المعدات الثقيلة والمولدات وضواغط الهواء منذ سبعينيات القرن الماضي، من خلال استيراد المعدات وإجراء أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار .



وأضاف " العيسوي " في تصريحات سابقة على هامش مشاركته في الملتقى الدولي الأول للصناعة ، إن صناعة المعدات الثقيلة تضم مكونات وصناعات مغذية كثيرة وهو ما يوسع قاعدة الصناعات المكملة، ويوفر الفاتورة الاستيرادية، مضيفا أننا تواصلنا مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" وتشجعنا في اتخاذ الخطوة المقبلة وهي التصنيع، وكان التصنيع لدينا جزئيًا، ثم جاء الدور على مرحلة التصنيع الكلي إذ سنصنع كل المكونات المحلية لتوطينها، بالإضافة إلى توطين الصناعات المغذية .

وأكّد أن المبادرة الوطنية لتوطين وتطوير الصناعة " ابدأ " تواصلت معنا وعقدنا جلسات كثيرة، وساعدونا في كل الخطوات حتى وصلنا للمنتج، والهدف الأساسي هو توطين صناعة المعدات الثقيلة والمولدات، والخطوة المقبلة أننا سنصدر للدول العربية والأفريقية وهو ما سيؤدي إلى زيادة ميزان الصادرات.



وأخيرا وليس آخرا أنصح الجميع بالعمل المستمر أود أن أقول " خلي سقف حلمك مفتوح .. على قد ما تحلم على قد ما هتوصل لحلمك .. مفيش أي حاجة مستحيلة".