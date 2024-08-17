شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 79.68 دولار لخام برنت و76.65 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 79.68 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.65 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة حيث انخفضت الأسعار بنحو 2%.

وأبرمت شركة النفط البريطانية BP اتفاقية مع وكالة ناسا يمكن أن تستخدم بموجبها تكنولوجيتها في حفر الموارد على القمر.

وتم الإعلان عن الاتفاقية، وتقول إن الشركة ستعمل مع وكالة ناسا "لدعم الأهداف المشتركة في استكشاف الفضاء وإنتاج الطاقة"، ويتضمن ذلك تبادل التكنولوجيا والخبرة الفنية، وخاصة حول كيفية عمل إنتاج الطاقة في البيئات القاسية، ويمكن تطبيق هذا على خطط ناسا المستقبلية لاستكشاف القمر والمريخ، وكلاهما سيتطلب توليد طاقة كبيرة .

وقال جيوفاني كريستوفولي، نائب الرئيس الأول لشركة بي بي سوليوشنز: "تتمتع كل من بي بي وناسا بخبرة فنية عميقة، وتعمل في بيئات قاسية سواء في قاع المحيط أو على القمر، إن مشاركة ما نعرفه مع بعضنا البعض سيساعدنا في حل المشكلات الهندسية المعقدة بشكل أسرع، مما يعني أنه يمكننا التركيز على الحفاظ على تدفق الطاقة بأمان وتحقيق هوامش أعلى مع انخفاض الانبعاثات".