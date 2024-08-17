شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط والتعاون الدولي" تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصاد أنشطة وفعاليات الوزارة، خلال الأسبوع المنقضي، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية مع الأطراف ذات الصلة لمتابعة جهود تعزيز التعاون المشترك لدعم رؤية مصر التنموية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية. حوار السياسات رفيع المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، حيث بحثت تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء الأولويات والمصالح المشتركة، وذلك في أول لقاء بين الوزيرة وسفير اليابان عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما ناقشت الوزيرة تعزيز الشراكات الدولية في مجال توطين الصناعة والتنمية البشرية خاصة مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر واليابان. كما بحث الجانبان انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي يعقد بشكل سنوي بمشاركة الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التعاون مع الاتحاد الأوروبي

في سياق متصل استقبلت الدكتورة رانيا المشاطـ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك في أول لقاء بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها في إطار الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت "المشاط"، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.

إطلاق أول سوق منظَّم ومراقب لتداول شهادات الكربون*

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون،

وأكدت أن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتـبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر ، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغـيرات المناخية. الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء

وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع اللواء/ خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها داخل المحافظة، ومناقشة الفرص الجاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج بجنوب سيناء. وخلال اللقاء

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط الأهمية الاستراتيجية لسيناء، باعتبارها محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة، وأحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

في سياق آخر، عقد المنتدى الاقتصادي العالمي جلسة خاصة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "القادة من أجل الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالعمل المناخي يمثلون عدد من الدول. واتصالًا عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ندوات للتوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير الترشح للدورة الثالثة؛ بمحافظات أسوان، البحيرة، شمال سيناء، وذلك في إطار سلسة الندوات التوعوية التي تعقدها المبادرة في المحافظات، بمشاركة ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهات المعنية

جائزة مصر للتميز الحكومي

من جانب آخر، التقى السفير/ هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إبراهيم سلمان الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الأداء والتميز الحكومي والمنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بدولة الإمارات، وفهد السويدي، مستشار التميز، وفهد اللنجاوي، مدير مشروع، وبحضور أ/ سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، د/ أحمد صديق، مدير التقييم والجودة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في إطار الشراكة بين الحكومتين في مجال تطوير العمل الحكومي والتميز.