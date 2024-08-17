شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يلامس 3500 جنيه لعيار 21 الآن بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم السبت ليلامس مستوى 3500 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر على خلفية صعود سعر الذهب العالمي إلى مستويات 2500 دولار بختام تداولات الأسبوع.

سجل سعر الذهب في مصر وقت صياغة هذه السطور مستويات 3495 جنيهًا بدون مصنعية وبلغ عيار 24 مستويات 3994 جنيهًا وبلغ عيار 18 سعر 2995 جنيهًا وهذه الأسعار بدون إضافة مصنعية



وارتفع الذهب العالمي بشكل قياسي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد بدعم من تراجع مستويات الدولار وتوقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تزايد الإقبال على الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسباً لأية تطورات جيوسياسية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.2% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2509 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2508 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة الأسبوع عند 2428 دولار للأونصة،