شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تضع آليات جديدة لمراقبة استهلاك مستخدمي العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد الإعلان عن آليات جديدة لمراقبة استهلاك مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بشكل عام و الكودية بشكل خاص لضمان انتظام عمليات الشحن و الحفاظ على حق الدولة.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن الوزارة تبحث تطبيق آليات اليكترونية لمراقبة العدادات مسبوقة الدفع بشكل مستمر لضمان عدم التلاعب فى حق الدولة ، موضحا أن هناك تجاه لإسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات الكودية التى يتم تركيبها لسارقى التيار الكهربائي لشركة شعاع جنبا إلى جنب مع المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع.

و أضاف المصدر ، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أصدر قرار، بأن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التى تحصل على الكهربا بشكل غير قانونى داخل نطاق اختصاصها، وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفورى بتنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعى بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 ألف عداد كودى على مستوى جميع الشركات.