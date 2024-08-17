شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة اقتصادية تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين بالربع الثانى 2024.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الثاني (أبريل - يونية) لعام 2024،

وقالت نتائج بحث القوى العاملة، إن نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار تحول إليه (360) ألف مشتغل والأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة (91) ألف مشتغل.

أما نشاط الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى استقبلت (81) ألف مشتغل، وخدمات الغذاء والإقامة (78) ألف مشتغل.

واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي تراجع معدل البطالة إلى 6.5٪ من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.

وأن تقدير حجم قوة العمل سجل 31.423 مليون فرد مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.1٪.

وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.862 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.561 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.796 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد .