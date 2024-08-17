شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركتي "الدلتا للصلب والنصر للزجاج والبلور" والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة ميدانية في شركتي مصانع الدلتا للصلب والنصر لصناعة الزجاج والبلور بمحافظة القليوبية، التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

تفقد المهندس محمد شيمي، خلال جولته في "الدلتا للصلب" بحضور المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، خطوط إنتاج البليت ومسابك الصلب والزهر والورش والمعامل، وتابع مراحل وعمليات الإنتاج. كما أجرى الوزير زيارة إلى شركة النصر للزجاج والبلور، تفقد خلالها مصانع إنتاج ألواح الزجاج المنقوش وأدوات المائدة، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية. واستعرض نماذج من المنتجات والعمليات التصنيعية، وكذلك حجم الطاقات الإنتاجية وخطط التطوير والرؤية المستقبلية والصادرات للأسواق الخارجية، إذ تصدر الشركة أكثر من 60% من إنتاجها إلى نحو 35 دولة.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة حريصة على تنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية التابعة لها وتعزيز قدراتها الإنتاجية والاستغلال الأمثل لأصولها ومواردها المتاحة في إطار توجه الدولة بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى الترحيب بالتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وضرورة العمل على تطوير المنتجات والارتقاء بجودتها، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، والاهتمام بتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين.



الجولة التفقدية



الزيارة



جانب من الجولة



عمال المصنع



وزير قطاع الاعمال



الجولة التفقدية



الزيارة



جانب من الجولة



عمال المصنع