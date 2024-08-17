شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الكهربائية الأعلى ترخيصا خلال يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات أن عدد "السيارات الكهربائية" التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر يوليو سجلت حوالي 646 مركبة.

جاء من بينهم ترخيص وتأمين حوالي 593 سيارة ملاكى، حيث احتلت مرسيدس المركز الأول بعدد سيارات 117 سيارة من بينهم 28 سيارة اى كيو اى 350 سيارة.

اما ماركة " بى واى دى " الكهربائية فقد حققت مبيعات 109 سيارات من بينهم 35 سيارة سون جال ، وماركة " بى إم دبليو " فقد بلغت عدد سياراتها 80 سيارة من بينها فقط اى اكس 3 بعدد 50 سيارة .



وسجلت ماركة " فولكس فاجن " ترخيص وتأمين حوالي 77 سيارة من بينهم 23 سيارة اى دى 4 ، بينما سجلت ماركة " إم جى 4 " ترخيص وتأمين حوالي 49 سيارة .