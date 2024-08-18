شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاجية مصافي التكرير في الصين بنحو 70 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت إنتاجية مصافي التكرير في الصين بنحو 70 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفع إنتاج مصافي التكرير في الصين خلال يناير وفبراير 2024 بنسبة 3% على أساس سنوي، لتلبية الطلب على وقود النقل خلال فترة ذروة السفر التي شهدتها عطلة رأس السنة القمرية، وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وتابع التقرير: وواصلت مصافي التكرير تعزيز معدلات التشغيل في شهر مارس، في ظل التوجه نحو تأمين الإمدادات المحلية قبل بدء موسم الصيانة الدورية في الربع الثاني من عام 2024.

جدير بالذكر، أن الصين أعلنت في أواخر شهر أكتوبر 2023 عن وضع سقف لطاقة تكرير النفط الخام عند 1 مليار طن متري بحلول عام 2025، بهدف تنظيم قطاع التكرير والحد من انبعاثات الكربون.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أيضاً إنتاجية مصافي تكرير النفط في أفريقيا، وبشكل نسبي في دول أمريكا اللاتينية.