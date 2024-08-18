شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الثاني من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، ثاني أسبوع في شهر أغسطس، بحجم تداول بلغ 34.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.048 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سى أى بى)" بحجم تداول بلغ 17.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 21.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 12.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 15.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 984.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 29.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 819.9 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 16.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 765.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة"، بحجم تداول 36.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 706 ملايين جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 151.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 672.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "طاقة عربية" بحجم تداول بلغ 32 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 448.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 29629.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 6653.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 9600.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 36164.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 7402.46 نقطة.