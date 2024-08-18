شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: بدء التشغيل والإنتاج لمشروع محطة «الرس 1» للطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أكوا باور يوم الخميس الماضي، لإفادة شركة المشروع لمحطة الرس 1 للطاقة الشمسية الكهروضوئية الواقعة بالمملكة العربية السعودية باستلام شهادة التشغيل التجاري لكامل قدرة المحطة الإنتاجية والبالغة 700 ميجاواط، ووفقاً لذلك فقد بدأت المحطة في عمليات التشغيل والإنتاج.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة أكوا باور في شركة الرس للطاقة المتجددة (شركة المشروع للمحطة) 40.1%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال النصف الثاني من عام 2024.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة أكوا باور في شركة الرس للطاقة المتجددة (شركة المشروع للمحطة) 40.1%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة خلال النصف الثاني من عام 2024.