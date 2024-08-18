شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «البخور الذكي» على أساس سعر 34.15 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة البخور الذكي للتجارة يوم الخميس الماضي، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
ووفقا لبيان تداول السعودية، فقد احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 34.15 ريال لهذا اليوم الأحد 1446/02/14هـ الموافق 2024/08/18م، وإلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 1446/02/16هـ الموافق 2024/08/20م
وكان مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة قد أعلن اليوم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على البند الأول على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وفقاً لما هو موضح أدناه:
أ- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (3,250,000).
ب- رأس المال قبل الزيادة (16,250,000)، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (19,500,000)، أي بنسبة زيادة قدرها (20%).
ت- عدد الأسهم قبل الزيادة (1,625,000)، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (1,950,000).
ث- تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.
ج- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (3,250,000) من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم (1) لكل (5) أسهم.
ح- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
خ- في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
د- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
ذ- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.
2- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي شركة الزومان والفهد والحجاج بمبلغ 180,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي للسنة المالية 2024م.
ووفقا لبيان تداول السعودية، فقد احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 34.15 ريال لهذا اليوم الأحد 1446/02/14هـ الموافق 2024/08/18م، وإلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 1446/02/16هـ الموافق 2024/08/20م
وكان مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة قد أعلن اليوم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على البند الأول على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وفقاً لما هو موضح أدناه:
أ- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (3,250,000).
ب- رأس المال قبل الزيادة (16,250,000)، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (19,500,000)، أي بنسبة زيادة قدرها (20%).
ت- عدد الأسهم قبل الزيادة (1,625,000)، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (1,950,000).
ث- تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.
ج- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (3,250,000) من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم (1) لكل (5) أسهم.
ح- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
خ- في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
د- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
ذ- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.
2- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي شركة الزومان والفهد والحجاج بمبلغ 180,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي للسنة المالية 2024م.