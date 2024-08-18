شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «أماك» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 79,679,840 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 88,533,155 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-03-27 الموافق 2024-09-30، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً. على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 79,679,840 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 88,533,155 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-03-27 الموافق 2024-09-30، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً. على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.