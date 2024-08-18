الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «أماك» عن النصف الأول من 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «أماك» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 79,679,840 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 88,533,155 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-03-27 الموافق 2024-09-30، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً. على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا