شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 260.7 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، بنسبة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 273.13 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 223.47 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، 148.98 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 297.95 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 273.13 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوموسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 260.72 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 223.47 ريال.
سعر جرام الذهب في السعودية اليومواستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية عند 173.81 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، 148.98 ريال.