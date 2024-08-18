شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 260.7 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، بنسبة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 297.95 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 273.13 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 260.72 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 223.47 ريال. سعر جرام الذهب في السعودية اليوم واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية عند 173.81 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، 148.98 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9266 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2086 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 297.953 ألف ريال.