ابرز المعلومات عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وطريقة التسجيل

تعتمد إجراءات التوظيف والتعيين على صاحب العمل حصرا، بينما يتحمل المستخدم مسؤولية إضافة معلوماته وتعديلها لزيادة موثوقية ملفه الشخصي عندما يطلع عليه صاحب العمل.



يمكن للباحثين عن عمل التقديم على وظائف القطاع الخاص مباشرة دون الحاجة للتحقق، أما فيما يتعلق بوظائف القطاع العام، هناك حاجة للتحقق من المؤهل التعليمي عبر هيئة معينة خارج المنصة، وقد تستغرق إجراءات التحقق 10 ايام عمل وسوف يشعر المستخدمين عند الانتهاء من إجراءات التحقق.

لا تدقق المنصة حاليا على أعمار المستخدمين المتقاعدين، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم هوية وطنية إنشاء حساب على المنصة، ومع ذلك لا يمكن للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما التقدم بطلب للحصول على وظائف في القطاع العام.