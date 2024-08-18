شكرا لقرائتكم خبر عن ابرز المعلومات عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وطريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مع إنطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف - جدارات، اليوم وهي منصة توظيف رقمية تعرض وظائف القطاع العام والخاص والشبة حكومي بالمملكة العربية السعودية إليكم طريقة التسجيل في المنصة وأبرز واهم التفاصيل للمنصة:
- - الدخول إلى منصة جدارات.
- - الضغط على ايقونة انشاء حساب عبر بوابة النفاذ الوطنية للتسجيل ثم العودة لمنصة جدارات وتسجيل الدخول.
- يجب على مستخدمي المنصة لأول مرة التسجيل عبر حساب نفاذ.
- كما يمكنكم اتباع الخطوات الآتية للتسجيل: بعد الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة، انقر فوق زر "مستخدم جديد" والدخول عبر بوابة نفاذ، وعند فتح صفحة النفاذ الوطني الموحد، اختر "اسم المستخدم وكلمة المرور"، وبعد ذلك ادخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- بعد اضافة بيانات الاعتماد، سوف تتمكن من الدخول إلى المنصة وإكمال عملية التسجيل.
- سوف يتم توجيهك لصفحة إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور اللذان سوف تستخدمهما للدخول على المنصة مستقبلا.
ما هي شروط التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات؟
- يمكن للمواطنين السعوديين ممن لديهم هوية وطنية سارية إنشاء حساب واستخدام المنصة.
- يمكنك الدخول بشكل مباشر على المنصة والنقر على زر تسجيل الدخول.
- يمكنكم اتباع الخطوات الآتية للتسجيل: (نفس الخطوات لجميع المستخدمين) بعد الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة، انقر على زر " مستخدم جديد " وبعد ذلك سجل الدخول عبر بوابة نفاذ، وعند فتح صفحة النفاذ الوطني الموحد، اختر "اسم المستخدم وكلمة المرور"، وبعد ذلك ادخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- بعد اضافة بيانات الاعتماد من خلال النفاذ الوطني الموحد، سوف تتمكن من الدخول على المنصة وإكمال عملية التسجيل.
- سوف تنقل كافة بياناتك الشخصية الموجودة على منصتي طاقات وجدارة إلى ملفك الشخصي وسوف تتمكن من الاطلاع على البيانات المدخلة مسبقا والمستخرجة من المنصتين.
- يمكنك الرجوع لصفحة النفاذ الوطني الموحد واستكمال إجراءات إعادة تعيين كلمة المرور وستتمكن بعدها من تسجيل الدخول في منصة جدارات.
- يلزم وجود بريد إلكتروني متفرد وخاص بالمتقدم وستقوم المنصة بالتحقق من صحته.
- ينبغي أن يدرك المتقدمون أن المعلومات السرية الخاصة بكل منهم (كتفاصيل الدخول) التي تصلهم عبر البريد الالكتروني المسجل، ولذلك يجب أن يمتلك كل متقدم بريد إلكتروني خاص به.
- يمكن للمستخدمين تعديل رقم الجوال عن طريق الذهاب إلى صفحة معلومات التواصل" تحت الملف الشخصي" وبعد ذلك يمكن النقر على تعديل رقم الجوال، وسوف يتطلب من المستخدمين التحقق من رقم الجوال، وبعد التحقق، ستصلهم رسائل نصية على رقم الجوال الجديد.
- تعتمد إجراءات التوظيف والتعيين على صاحب العمل حصرا، بينما يتحمل المستخدم مسؤولية إضافة معلوماته وتعديلها لزيادة موثوقية ملفه الشخصي عندما يطلع عليه صاحب العمل.
يمكن للباحثين عن عمل التقديم على وظائف القطاع الخاص مباشرة دون الحاجة للتحقق، أما فيما يتعلق بوظائف القطاع العام، هناك حاجة للتحقق من المؤهل التعليمي عبر هيئة معينة خارج المنصة، وقد تستغرق إجراءات التحقق 10 ايام عمل وسوف يشعر المستخدمين عند الانتهاء من إجراءات التحقق.
لا تدقق المنصة حاليا على أعمار المستخدمين المتقاعدين، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم هوية وطنية إنشاء حساب على المنصة، ومع ذلك لا يمكن للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما التقدم بطلب للحصول على وظائف في القطاع العام.
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