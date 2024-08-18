شكرا لقرائتكم خبر عن سعر العملات اليوم الأحد 18/8/2024 أما الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 18-8-2024 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 12.99 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.85 جنيه للشراء

48.95 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبي اليوم

53.59 جنيه للشراء

53.98 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

62.78 جنيه للشراء

63.36 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم

12.99 جنيه للشراء

13.05 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم

159.19 جنيه للشراء

160.03 جنيه للبيع