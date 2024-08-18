شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: المواطن أولاً فى السياسات المالية..انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة المالية انفوجراف توضيحيًا، أكدت من خلاله أن «المواطن أولاً فى السياسات المالية» حيث تستهدف بذل كل الجهد لمد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطى الدخل، وتخفيف الأعباء بكل السبل عن المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة إليهم وزيادة أوجه الإنفاق على كل مايهمهم وفى مقدمتها الصحة والتعليم.

أشارت الوزارة، إلى أن السياسات المالية تستهدف أيضًا دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج المحلى ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان.



أوضحت الوزارة، أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على الانضباط المالى وخلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.



