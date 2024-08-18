وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني: المحور يهدف لنقل حركة المركبات من وإلى مطار برج العرب الدولى والساحل الشمالي ومناطق التنمية بمدينة برج العرب ومحيطها إلى الطريق الصحراوي مباشرة

الفريق أحمد خالد يؤكد أهمية محور اللواء عمر سليمان فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة وتحقيق السيولة المرورية



فى مستهل زيارته لمحافظة الإسكندرية، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية"، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الجديد يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولى، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية (صناعية - لوجيستية - زراعية)، بمدينة برج العرب ومحيطها، إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي، لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالى دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية.



وأكد محافظ الإسكندرية، أهمية مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان "الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية"، فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، مشدداً على ضرورة تذليل جميع العقبات التي تحول دون سرعة تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المحددة له، وموجهاً بوضع لافتات تعريفية توضح للمواطنين حجم العمل المبذول لتنفيذ هذا المشروع، وقدر التحديات والصعوبات التى يتم التغلب عليها، وما سيحققه هذا المشروع من فائدة كبيرة لسكان المحافظة.



وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهم، بمسار الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية، واستمعوا لشرح تفصيلى من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والذى أوضح أن المشروع يتكون من طريق مزدوج بطول حوالي 20 كم، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، وطبانات، ويبدأ من علامة الكم 40 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي، ويشتمل على (3 كباري علوية - 24 كوبري سطحي - كوبري علوي أعلى مزلقان السكة الحديد إسكندرية / مطروح)، مستعرضاً حجم التحديات والصعوبات التى تواجه تنفيذ المشروع وسبل التغلب عليها.



وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروعات الطرق التى يتم تفقدها اليوم، والتى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، تأتي فى إطار تنفيذ رؤية الدولة لوضع محافظة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية، من خلال مدها بشبكة من محاور الطرق الرئيسية، والتي تساعد فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية.