شكرا لقرائتكم خبر عن 210 ألف طن صادرات غذائية بزيادة 35 ألف طن عن الأسبوع الماضي استعدادا للعام الدراسي والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 30 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 10 – 16 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 116 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 34 زيارة، وأصدرت الإدارة 403 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 375 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4140 رسالة بنحو 210 ألف طن بزيادة بلغت 35 ألف طن عن الأسبوع الأسبق لعدد 1440 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 605 صنف من خضروات ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الفاصوليا بأنواعها قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليها البطاطا الحلوة بإجمالي 12 ألف طن، ثم خضروات مشكلة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 72 صنف بنحو 45 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 12 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 63 صنف بنحو 35 ألف طن.

ومثلت تايلاند والسودان ومدغشقر والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 160 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 700 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 605 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 500 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1990 رسالة بنحو 330 ألف طن لعدد 845 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 176 صنف من قمح، فول صويا وفول عريض وزيوت متنوعة من 87 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها فرنسا، أوكرانيا، استراليا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 644 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 272 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 63 منتج و11 شركة، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 800 منتج جديد، وأصدرت 16 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 1 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح بمحافظة الاسكندرية، و 1 زيارة تفتيش أخرى لمضارب الأرز بمحافظة البحيرة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 51 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 28 شكوى وجاري فحص 23 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 399 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، ، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، المنيا، بني سويف والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 468 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 361 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 305 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 22 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الغربية، القاهرة، دمياط، سوهاج، الاسكندرية، أسيوط، الشرقية، الفيوم، البحيرة، البحر الأحمر، الوادي الجديد والمنيا، كما تم معاينة 7 مخازن تغذية مدرسية في محافظات أسيوط، سوهاج والبحر الأحمر.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، الاسكندرية، بني سويف، القاهرة، الجيزة والشرقية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 43 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر والأقصر.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 22 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، أسيوط، الشرقية، الجيزة والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 544 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن والنعام ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 69 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 33 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات الغربية، القليوبية، الجيزة والشرقية،

وفي إطار تطوير أداء مفتشي الهيئة الرقابي والفني، تم عقد برنامج تدريببي على قوائم فحص المواد والأدوات الملامسة للغذاء وذلك على مدار يومي 7 و 12 أغسطس الجاري.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 41 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 28 حملة تفتيشية موسعة على 230 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن فلفل أحمر به حشرات حية، 500 عبوة ملح مُصنف غش تجاري، 300 عبوة مشروب صناعي غير صالح للاستهلاك الآدمي، تحرير محاضر نقص اشتراطات صحية لمنشآت غذائية مخالفة.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية

وتم تطبيق 65 إجراء تصحيحي كما تم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتم تنفيذ 19 قرار نيابة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 70 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (لحوم، عطارة، معجنات) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 28 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينه كفر سعد.

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 271 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالمرور على 56 منشأة غذائية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وبنطاق مراكز (طامية، سنورس، أبشواي، يوسف الصديق) بعضها بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، مديريتي التموين والطب البيطري، هيئة تنشيط السياحة، وتم توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة والحصول على ترخيص تداول الغذاء.

كما تم ضبط 3260 كجم دقيق بلدي خاص بالمخابز البلدية بأحد الطواحين غير المرخصة تقوم بإعادة تعبئته في أجولة بغرض البيع للمستهلك، تحرير 7 محاضر ذبح خارج المجازر والتحفظ على كمية من اللحوم وضبط ختم مزور لختم تلك اللحوم وتم التحفظ على الحبر المستخدم، تحرير 6 محاضر ضبط لـكمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في 6 محلات جزارة.

وتم ضبط 450 كجم منتجات غذائية مجهولة المصدر بأحد المنشآت الغذائية غير المرخصة، تحرير محاضر لثلاث منشآت غذائية لإدارتها بدون ترخيص.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 126 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، الجمالية)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 107 محضرًا (عدم وجود شهادات صحية، غش تجاري، تحفظ، عدم وجود تراخيص، عدم توافر اشتراطات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بشن 18 حملة تفتيشية على 67 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، قويسنا، أشمون، منوف، الشهداء، السادات، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 5 حملات تفتيشية على عدد 14 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة (مدينة ناصر، حي شرق، مركز أخميم)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبعض المنتجات مجهولة المصدر وبها تغير في الخواص الظاهرية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا بشن 10 حملات على 23 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وبها فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية، تحرير محضر عدم تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء وعدم وجود شهادات صحية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 12 حملة تفتيشية مشتركة مع (وزارة السياحة والآثار، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، مديرية الصحة، البيئة)، حيث تم المرور على 31 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.