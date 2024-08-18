شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 3485 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18 اغسطس 2024، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 3485 جنيها للجرام بدون مصنعية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3983 جنيها. عيار 21 يسجل 3485 جنيها. عيار 18 يسجل 2987 جنيها. الجنيه الذهب 27880 جنيها.



ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع ليسجل مستوى تاريخي جديد، مع استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر القادم إلى جانب استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن.

الأسواق تضع الآن احتمال بنسبة 75% أن يقوم البنك بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية، واحتمال آخر بنسبة 25% أن يقوم البنك بخفض 50 نقطة أساس، وذلك بعد أن كانت التوقعات تقترب من 50% لكلا الاحتمالين.

بيانات أسعار المستهلكين التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع والتي تقيس أداء التضخم أظهرت ارتفاع معتدل في التضخم على المستوى الشهري، وهو الأمر الذي قلل من توقعات خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى تحسن في بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة الأمريكية، ليعمل هذا على تراجع مخاوف الركود الاقتصادي في الأسواق بشكل كبير، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

الجدير بالذكر أن الذهب استطاع الحفاظ على مكاسبه بالرغم من تحسن البيانات الأمريكية وتراجع توقعات خفض الفائدة، وذلك بسبب حقيقة أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض الفائدة بشكل أو بآخر وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.