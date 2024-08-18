شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قناة السويس يبيع حصته في "أسواق الشريف" بقيمة 95.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن بنك قناة السويس، عن إتمام صفقة تخارجه من شركة الشروق للأسواق والمحلات التجارية "أسواق الشريف"-إحدى الشركات الشقيقة- وذلك في ضوء صفقة استحواذ على كامل أسهم رأسمال الشركة من جانب مجموعة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية.

أوضح البنك، في بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمته في شركة أسواق الشريف تتمثل في عدد أسهم 188.7 ألف سهم تعادل 39.66%، وتم بيع الجزء الأول من صفقة التخارج بنسبة 40% متمثلة في عدد 75.5 ألف سهم بقيمة بيعية قدرها 38.1 مليون جنيه بسعر تنفيذ 504.43 جنيه للسهم، وسيتم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة فور انتهاء المشتري من سداد دفعات كامل ثمن الجزء الثاني من الأسهم المباعة (113.2 ألف سهم تمثل 60% من الأسهم المباعة بقيمة 57.1 مليون جنيه بنفس سعر السهم للجزء الأول.