شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة شغل وظائف سائقين وعمال رصف بهيئة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة مسابقة شغل وظائف سائقين وعمال رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري اليوم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg .

ومن المقرر أن يتيح الجهاز التظلم من النتيجة بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين على موقع البوابة أيضًا.

وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر مارس الماضي عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين (100) في وظيفة سائق سادس و(70) في وظيفة حرفي رصف سادس، بالمستوى الوظيفي السادس (ب)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقام الجهاز بفتح باب التقديم على موقع البوابة في الفترة من 2 إلى 16 أبريل الماضي، وعقدت الامتحانات المقررة للمتقدمين في الفترة من 16 حتى 24 يوليو الماضي.



