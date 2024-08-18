شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 18-8-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالأحد، 18 أغسطس 2024 11:57 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 18-8-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.38جنيه للشراء.
13.40جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.47جنيه للشراء.
13.39جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.59جنيه للشراء.
13.53جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.49جنيه للشراء.
13.42جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.45جنيه للشراء.
13.39جنيه للبيع.
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