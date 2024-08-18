عودة المدارس.. تنعش الأسواق والمكتبات بمحافظة طريف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشهد الأسواق التجارية والمكتبات في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام انتعاشاً في حركة البيع والشراء, نظراً لكثافة الإقبال على شراء المستلزمات الدراسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وبدأت الأسواق والمكتبات في عرض بضائعها التي تناسب متطلبات كل فئة عمرية استعداداً للعام الدراسي الجديد, ويتنوع المعروض في هذه الأسواق حسب رغبات الطلاب والطالبات في اقتناء الأدوات المدرسية من الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” في جولة ميدانية تنوّع المعروضات في أرجاء المحافظة، مما أوجد تنافساً بالعرض.

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