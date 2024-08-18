شكرا لقرائتكم خبر عن حسام فريد: ابدأ تقدم الدعم لصناعة الطلمبات لتطويرها وتوطين منتجات جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس حسان فريد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة "الويلر فريد" للطلمبات أنه سعيد جدا بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" خاصة أن المبادرة قدمت كل الدعم الازم لتطوير هذه الصناعة الهامة.

وأضاف "حسنين" في تصريحات صحفية سابقة، أن دعم مبادرة ابدأ " الوطنية ليس فقط لتوطين هذه الصناعة الهامة بل أنها ساهمت بشكلٍ كبير في تطوير منتحات أخري جديدة .

وأوضح، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوايلر للطلمبات، أن المبادرة الوطنية “إبدأ” لـ توطين الصناعة، تهتم بالمشروعات الصناعية وتركز على دعم القطاع الصناعي، وترحب بأنضمام أي شخص لديه مشروع صناعي قائم، مضيفا أنه تم توقيع 3 عقود مع 3 شركات لتصنيع الطلمبات العالمية، والتي تم استخدامها في مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات مستقبل مصر والضبعة، وقال أن "حياه كريمة" تمثل تحدي كبير أمام شركة الطلمبات خاصة أنه كان هناك مشاكل في البنية التحتية.

وأخيرا وليس آخرا نصح "حسنين" الشباب بأنهم لابد وأن يكون لديهم الصبر الكافي لتعلم كل ما هو جديد للدخول بقوة فى مجال الصناعة.



