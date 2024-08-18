شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 29693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 36290 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 12844 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 6756 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 9723 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 7383 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أسمنت سيناء، ودايس للملابس الجاهزة، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، سماد مصر (ايجيفرت)،

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتا مستشفى النزهة الدولي المصدرة لعدد 5.3 مليون سهم بقيمة 41.4 مليون جنيه، وبنك التعمير والإسكان لعدد 1.67 مليون سهم بقيمة 90.7 مليون جنيه.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عدد 90 سهمًا، واشترت إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات عدد 7131 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 5 آلاف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 1447 سهم، فيما باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 15100 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 6.4 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 4.96 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 30%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 6.1 مليار جنيه مقارنة مع 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو 40%.

وحققت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، مبيعات بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 241.1 مليون جنيه مقارنة مع 252.2 مليون جنيه.

وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيرادات تشغيل بلغت 167 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 296 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلن بنك قناة السويس، عن إتمام صفقة تخارجه من شركة الشروق للأسواق والمحلات التجارية "أسواق الشريف"-إحدى الشركات الشقيقة- وذلك في ضوء صفقة استحواذ على كامل أسهم رأسمال الشركة من جانب مجموعة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية.

أوضح البنك، في بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمته في شركة أسواق الشريف تتمثل في عدد أسهم 188.7 ألف سهم تعادل 39.66%، وتم بيع الجزء الأول من صفقة التخارج بنسبة 40% متمثلة في عدد 75.5 ألف سهم بقيمة بيعية قدرها 38.1 مليون جنيه بسعر تنفيذ 504.43 جنيه للسهم، وسيتم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة فور انتهاء المشتري من سداد دفعات كامل ثمن الجزء الثاني من الأسهم المباعة (113.2 ألف سهم تمثل 60% من الأسهم المباعة بقيمة 57.1 مليون جنيه بنفس سعر السهم للجزء الأول.