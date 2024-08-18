شكرا لقرائتكم خبر عن "قلوع الصبايا".. حفر 92 بئرا وتنفيذ 6 عمليات إنتاج للفوسفات والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة التعدينية، بتعظيم الإنتاج من الخامات المعدنية بما يدعم الاقتصاد الوطني، فقد انتهت شركة فوسفات مصر من حفر 92 بئرا بمنطقة "قلوع الصبايا" بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

وأكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس الشركة، أنه جرى حفر 92 بئرًا بقطاع قلوع الصبايا بالوادي الجديد، بأطوال 3672 مترا جرى من خلالها تقييم 3 عمليات إنتاجية دخلت حيز التنفيذ وجاري تقييم 3 عمليات أخرى لإنتاج خام الفوسفات منها بهدف استمرارية العملية الإنتاجية للخام.

وأضاف عبد العظيم، أن قطاع قلوع الصبايا طوله 15 كيلو متر وبعرض 2.6 كيلومتر وهي قطاعات تم الاستكشاف فيها حديثا من خلال رحلات جيولوجية وحفر آبار استكشافية للبحث عن أماكن استخراج حديثة وجديدة للخام وبالتالي تم تحديد مساحة 5 كم2 من الاحتياطات التعدينية للخام في القطاع وهي مساحة واعدة من وجرى تقدير حوالي 5 ملايين طن بشكل مبدئي وتركيز الخام الاقتصادي وهو خامس أكسيد الفوسفور ( P2O5) في القطاع بتركيزات من 27 – 28%.

ولفت عبد العظيم، إلى الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لـ3 عمليات إنتاجية بالموقع بالإضافة لطريق يخدم الإنتاج بالموقع فيما بلغت عدد العمليات الإنتاجية لموقع الوادي الجديد كاملا شامل " أبو طرطور – قلوع الصبايا – الزيات" 17 عملية إنتاجية من خلال 8 كسارات وخطوط انتاج للخام.

من جانبه أوضح طارق إمام، نائب رئيس الشركة، أن السياسة البيعية للشركة ترتكز في المقام الأول على زيادة معدلات الإنتاج وهو ما جرى بالفعل في تنفيذ عمليات إنتاجية في قطاع قلوع الصبايا حيث تم تقدير حوالي40 مليون طن بنسبة تركيز من 27 – 28% وأن سمك الخام من 2- 4 متر والغطاء الصخري له قليل بما يقلل نفقات وتكاليف عمليات الاستخراج.

الجدير بالذكر أن خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالوادي الجديد يقدر بمليار طن تقريبا ومقسمة الهضبة لـ7 قطاعات على حسب مساحة قطاع صخري ومن اتجاه الشرق للغرب هي قطاعات (عين عمور – الليفية – المغربي الليفية – المغربي – الزيات – قلوع الصبايا – وادي البطيخ) وتعمل الشركة في استخراج خام الفوسفات بشكل رئيسي من قطاع المغربي الليفية حاليا " أبو طرطور" الرئيسي وقطاع قلوع الصبايا، بينما يصل عمر خام الفوسفات في المنطقة 71 مليون سنة.



